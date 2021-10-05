Kablo İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanları

Kablo İmal Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kablo İmal Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kablo İmal Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kablo İmal Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kablo İmal Makinesi Operatörü Tanımı;

Kablo İmal Makinesi Operatörü verilen görev doğrultusunda kablo imal eder

Kablo İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kablo İmal Makinesi Operatörü Maaşları

Kablo İmal Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3.370 - TL’dir. En düşük Kablo İmal Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.450 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kablo İmal Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kablo İmal Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kablo İmal Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Kablo İmal Makinesi Operatörü verilen görev doğrultusunda kablo imal eder

Kablo İmal Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Kablo İmal Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kablo İmal Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8189.02 olarak belirlenmiştir



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