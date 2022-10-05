Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı görev tanımı nedir, Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı ne iş yapar, Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı Tanımı;

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Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı Maaşları

Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.48

Meslek Adı :

Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kadın giyimine ait temel kalıp,şablon,seri ve pastal planını hazırlayan,ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Giysi için ölçü almak,

b) Mesleki hesaplamalar yapmak,

c) Düz dar etek kalıbı hazırlamak,

d) Temel kadın beden kalıpları hazırlamak,

e) Bluz kalıbı hazırlamak,

f) Elbise kalıbı hazırlamak, g) Kadın pantolon kalıbı hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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