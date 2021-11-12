Kadın Terzisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kadın Terzisi Maaşları, Kadın Terzisi İş İlanları

Kadın Terzisi görev tanımı nedir, Kadın Terzisi ne iş yapar, Kadın Terzisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kadın Terzisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kadın Terzisi Tanımı;

Kadın giyimini oluşturan elbise, pantolon, etek, bluz, gömlek, ceket, gelinlik, gece kıyafeti, manto gibi giyim eşyalarını kişilerin siparişe göre imal etmek ve/veya onarımı için; her tür kumaşı biçme, prova yapma, dikme, süsleme, ütüleme ve müşteriye sunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Kadın Terzisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kadın Terzisi Maaşları

Kadın Terzisi maaşı ortalama aylık 5.500- TL’dir. En düşük Kadın Terzisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kadın Terzisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kadın Terzisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kadın Terzisi Ne İş Yapar?

Kadın Terzisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Müşterinin beden özelliklerini belirlemek,

b) Müşteri ile birlikte model ve kumaş seçmek,

c) Ölçü almak,

d) Malzeme ihtiyacını belirlemek,

e) Makinenin genel temizliğini yapmak, iğne ve iplik seçimi yapmak, makine dişli ayarı yapmak vb. makineyi dikişe hazırlama işlemlerini yapmak,

f) Modelden patron (kalıp) çıkarmak, kumaşı biçkiye hazırlamak, kumaşı kalıba göre kesmek vb. biçki işlemlerini yapmak,

g) Ürünün müşteri bedenine uygunluğunu kontrol etmek,

h) Ürün parçalarının prova sonrası karşılaştırmasını yapmak,

i) Makine dikişi yapmak, klapa işlemek, oya çekmek, cep yapmak, yaka, kol takmak, el işlerini yapmak, ürünü astarlamak vb. dikiş işlemlerini yapmak,

j) Kumaş ve malzemenin ön ütüsünü yapmak, ürünün son ütüsünü yapmak,

k) Kapitone işlemek, anglez yapmak, nervür yapmak, pile ve pilikaşe yapmak vb. aksesuar ve süsleme işlemlerini yapmak,

l) Ürünün kalite kontrolünü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kadın Terzisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Kadın Terzisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kadın Terzisi mesleğinin meslek kodu 7531.01 olarak belirlenmiştir

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