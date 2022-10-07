Kafes Teli Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kafes Teli Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kafes Teli Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kafes Teli Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kafes Teli Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kafes Teli Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kafes Teli Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kafes Teli Makinesi Operatörü Maaşları

Kafes Teli Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Kafes Teli Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kafes Teli Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.62

Meslek Adı :

Kafes Teli Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kafes teli imal eden bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kafes Teli Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek tel kangalını makine üzerindeki makaraya takmak,

b) Telin ucunu makinedeki haddeden ve ayar makaralarından geçirerek ana mile vererek makineyi çalıştırmak,

c) Makinenin otomatik çalışmasını ve telin kafes halinde örülüşünü kontrol etmek,

d) Makineden çıkan örülmüş telin kenarlarını top sarma silindirlerinin aparatlarına bağlıyarak örülen telin top halinde sarılmasını temin etmek,

e) Biten tel kangalının yerine yenisini takmak,

f) Dolan silindir üzerindeki örülmüş tel topunu çıkartmak

h) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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