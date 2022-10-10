Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü Maaşları

Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.11

Meslek Adı :

Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıdı cilalayan veya bir karışımla mekanik olarak astarlayan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin silindirlerini ayarlayıp veya fırçalarını bağlar ve hizalamak,

b) Kağıt bobini besleme rampasına koyup ucunu silindirler arasından geçirmek,

c) Makinenin tankına astarlama karışımını doldurup makineyi çalıştırmak,

d) Kağıdın gerginliğini ve silindirlerin basıncını ayarlamak,

e) Kurutma silindirinin sıcaklığını düzenlemek,

f) Astarlama işlemini gözleyip, kağıtlardaki renk uygunsuzluğu, buruşukluk veya yırtık, kopuk gibi sakatlıklara dikkat ederek gereken düzenlemeleri ve tamiratı yapmak,

g) Kullanılan astarlama malzemesine göre ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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