Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı) görev tanımı nedir, Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı) ne iş yapar, Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı) Tanımı;

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Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı) Maaşları

Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.13

Meslek Adı :

Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıt makinesinin kağıtları kurutan, silindiraj yapan, saran, kesip yeni baştan saran kısmını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kağıt İmal Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kağıdı kurutucu ve kalandır silindirleri arasından geçirmek,

b) Kağıdın ucunu bir makara etrafına sarıp veya basınçlı hava ile makara etrafına üflemek,

c) Kağıdın gerginliğini, kurutma silindirlerinin sıcaklığını ve silindiraj basıncını düzenlemek üzere kontrol aletlerini ayarlamak,

d) Kağıtta kir, zift, leke, delik ve buruşukluk gibi kusurlar bulunup bulunmadığını muayene edip, kusurlu kısımları çıkarılmak üzere makarada işaretler ve kağıdı kesme tekrar sarma işleminde çalışan işçilere nezaret etmek,

e) Kağıdın yüzüne bir dolgu maddesi tatbikini gerektiren hallerde bir zamk küvetini çalıştırarak kağıda buhar, su veya boya püskürtebilir ve kağıdın yüzünü bu suretle ıslah edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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