Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü görev tanımı nedir, Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü ne iş yapar, Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü Tanımı;

__

Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü Maaşları

Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.18

Meslek Adı :

Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kağıt şerit saplı torbaları otomatik makinada imal etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Kağıt Şerit Saplı Torba Makinesi Operatörü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük üretilecek kağıt şerit saplı torba cinsini belirlemek,

b) Ürüne uygun kağıt rulosu, şerit sap rulosu ve bıçak değişimi yapmak,

c) Depodan malzemeleri talep ve temin ederek kullanıma hazır hale getirmek,

d) Kağıt şerit saplı torba makinesini çalıştırmak,

e) Torba boyu, şerit sap boyu, yapıştırma ve kenar kıvırma ayarlarını yapmak,

f) Makine kumandasından ürün işlem kodunu seçerek onaylamak,

g) Kısa süreli deneme üretimi yaparak aksaklıkları gidermek,

h) Kağıt şerit saplı torba seri üretimi yapmak,

i) Makine arıza ve aksaklıklarını tespit etmek,

j) Çıkan ürünleri tanımlı sayılarda kolilere istiflemek, etiketlemek,

k) Fire malzemeleri toplamak ve iade etmek,

l) İşi biten torba paletlerini sevkiyat bölümüne göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?