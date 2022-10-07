Kalay Kaplama Tanburu İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalay Kaplama Tanburu İşçisi görev tanımı nedir, Kalay Kaplama Tanburu İşçisi ne iş yapar, Kalay Kaplama Tanburu İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalay Kaplama Tanburu İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalay Kaplama Tanburu İşçisi Tanımı;

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Kalay Kaplama Tanburu İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalay Kaplama Tanburu İşçisi Maaşları

Kalay Kaplama Tanburu İşçisi maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Kalay Kaplama Tanburu İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalay Kaplama Tanburu İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.11

Meslek Adı :

Kalay Kaplama Tanburu İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dış tesirlere ve oksitlenmeye karşı korumak üzere metal parçaları parlatıp, temizleyerek bir tanbur içinde kalay ile kaplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalay Kaplama Tanburu İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal parçaları parlatma tanburu içine doldurup, parçalar üzerine talaş ve benzin dökmek,

b) Tanburun kapağını kapatıp tanburu döndürerek parçaların parlamasını sağlamak,

c) Parlatılan parçaları tanburdan çıkartıp eleyerek talaşlarından ayırmak,

d) Parçaları yağ alma banyolarına ve asit banyolarına daldırarak temizlemek,

e) Parlatılan ve temizlenen parçaları kalay kaplama banyosunun tanburu içine atıp tanburu kalay kaplama banyosu içine indirmek,

f) Tanbura istenilen voltajda elektrik akımı verip tanburu çalıştırarak ekseni etrafında döndürmek, g) Belirli müddet sonunda tanburun çalışmasını durdurup tanburu dışarıya almak,

h) Kalay kaplanan parçaları tanbur içinden çıkartmak,

i) Bol su ile yıkayıp kurutmak,

j) İş bitimlerinde kullandığı banyoların ve tanburların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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