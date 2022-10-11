Kalem Ambalaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Ambalaj İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Kalem Ambalaj İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Kalem Ambalaj İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Kalem Ambalaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Ambalaj İşçisi görev tanımı nedir, Kalem Ambalaj İşçisi ne iş yapar, Kalem Ambalaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalem Ambalaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalem Ambalaj İşçisi Tanımı;

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Kalem Ambalaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Ambalaj İşçisi Maaşları

Kalem Ambalaj İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Kalem Ambalaj İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Ambalaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Kalem Ambalaj İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9321.05

Meslek Adı :

Kalem Ambalaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Üretimi tamamlanan kalemlerin, paketleme, kolileme işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Ambalaj İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlemleri bitmiş olan kalemlerin gözle kalite kontrolleri yapmak,

b) Kalemleri cinsine göre uygun olan ambalaj malzemesine koymak,

c) Ambalaj malzemesine konularak paketlenmiş kalemleri daha düzgün görünmesi ve paketlerin dağılmaması için naylon ile kaplamak,

d) Naylon filmi ile kaplanmış olan paketleri sevke hazır hale getirmek,

e) Blisterli paketleme yapmak,

f) Blister malzemesine konulan kalemleri kolileyerek sevke hazır hale getirmek,

g) Günlük üretim kayıtlarını tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Kalem Ambalaj İşçisi maaşlarına ek olarak sizlerde Kalem Ambalaj İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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