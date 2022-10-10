Kalem Baskı Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Baskı Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kalem Baskı Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kalem Baskı Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalem Baskı Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalem Baskı Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kalem Baskı Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Baskı Makinesi Operatörü Maaşları

Kalem Baskı Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Kalem Baskı Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Baskı Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.31

Meslek Adı :

Kalem Baskı Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalem baskı makinesini kullanarak, kalemlerin üzerlerine marka, isim vb bilgilerin baskısını yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Baskı Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kullanıma hazır hale getirmek,

b) Baskı işlemine tabi tutulacak kalemleri makineye yüklemek,

c) Baskı klişesini makineye bağlamak,

d) Makinenin ısısını ayarlamak,

e) Kaleme basılacak olan yazı hangi renkte olacaksa uygun olan folyoyu makineye bağlamak,

f) Hazneden düşen kalemlerin baskı topu ve klişe arasından geçerek istenilen şekilde yazılmasını sağlamak,

g) Baskı işlemi yapılmış kalemleri kontrol etmek,

h) Baskı yapılan kalemleri kasalara koymak, ilgili kişiye teslim etmek,

i) Üretimle ilgili kayıtları tutmak,

j) Üretimde veya makinede herhangi bir problem olması durumunda makineyi durdurmak ve gerekli müdahaleyi yapmak,

k) Makinenin günlük haftalık bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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