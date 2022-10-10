Kalem Katrak Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kalem Katrak Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kalem Katrak Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Katrak Makinesi Operatörü Maaşları

Kalem Katrak Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Kalem Katrak Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Katrak Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.19

Meslek Adı :

Kalem Katrak Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalem katrak makinesini kullanarak ahşap takozlardan ham lata yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Katrak Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Takoz haline gelen ağaçları lata olacak şekilde sınıflandırmak,

b) Kesim düzenine göre makine ayarlarını yapmak,

c) Takozları katrak makinesine yerleştirmek,

d) Kesim işlemi tamamlanan lataları toplamak,

e) Makinede kesilen ve lata haline gelen ağaçları kalite kontrole yönlendirmek,

f) Makine kesimi tamamladıktan sonra temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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