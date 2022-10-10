Kalem Mercanlamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Mercanlamacı görev tanımı nedir, Kalem Mercanlamacı ne iş yapar, Kalem Mercanlamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalem Mercanlamacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalem Mercanlamacı Tanımı;

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Kalem Mercanlamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Mercanlamacı Maaşları

Kalem Mercanlamacı maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Kalem Mercanlamacı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Mercanlamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.32

Meslek Adı :

Kalem Mercanlamacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dip yuvarlama işlemi yapılan kalemlerin tepe kısımlarına mercanlama yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Mercanlamacı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mercanlama işleminde kullanılacak boyaları hazırlamak,

b) Dip yuvarlanmış kalemleri makine vasıtasıyla ilgili soketlere takmak,

c) Soketlere takılmış kalemleri makine vasıtasıyla aynı yükseklikte olması için hizalamak,

d) Hizalanmış kalemlerin yuvarlanmış kısımlarını tutkala batırmak,

e) Tutkallanmış ve kuruma işlemi bitmiş kalemleri mercanın halka kısmının rengindeki boya kabına daldırmak ve kuruma stok alanına almak,

f) Alt kat boyası yapılmış kalemi, alt kat boyasından en az 2 mm az olacak şekilde alt kat renginden farklı olmak kaydıyla önceden belirlenmiş olan istenilen renkteki diğer kaba üst boyasını yapmak için makine vasıtasıyla doldurmak ve üst kat boyasının kuruması için kuruma stok alanına almak,

g) Üst kat boyası kurumuş kalemleri verniklemek ve kuruması için kuruma stok alanına koymak,

h) Vernikleri kurumuş kalemlerin gözle kalite kontrollerini yapmak, uygun olmayanları ayırmak,

i) Günlük üretim kayıtlarını tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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