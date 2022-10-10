Kalem Takoz Kesim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalem Takoz Kesim İşçisi görev tanımı nedir, Kalem Takoz Kesim İşçisi ne iş yapar, Kalem Takoz Kesim İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalem Takoz Kesim İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalem Takoz Kesim İşçisi Tanımı;

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Kalem Takoz Kesim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalem Takoz Kesim İşçisi Maaşları

Kalem Takoz Kesim İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Kalem Takoz Kesim İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalem Takoz Kesim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.21

Meslek Adı :

Kalem Takoz Kesim İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalem üretiminde kullanılacak uygun ağaç kütüklerinden kalem takozları kesen ve katrak makinesine sevk eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalem Takoz Kesim İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağacın kuruması için bekletmek,

b) Takoz yapılacak kütükleri hızar yanına getirmek,

c) Kütüklerin kesim yerlerini belirlemek,

d) Kütüklerden, katrak işlemine girecek şekilde takoz kesmek,

e) Damar, çatlak ve hasarlı ağaçları ayırmak, daha küçük latalar oluşacak şekilde takoz haline getirmek,

f) Kesilen takozları katrak makinesine sevk etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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