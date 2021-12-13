Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) görev tanımı nedir, Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) ne iş yapar, Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık

Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) Tanımı;

Mekanik, hidrolik, pnömatik ve optik ölçü alet ve ekipmanlarından birini veya birkaçını, ölçme sonuçlarının doğruluk derecesi, sapma değerleri ve tekrarlanabi-lirliklerini saptamak amacıyla denetleyen kişidir.

Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) Maaşlar

Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz

Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) Ne İş Yapar

Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Çalışılan yeri düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f) İş organizasyonunun ve dokümantasyonunun hazırlığını yapmak,

g) Referans cihazın durumunu kontrol etmek,

h) Kalibre edilecek cihazı hazırlamak,

i) Kalibre edilecek cihazın ön kontrollerini yapmak,

j) Ön test işlemlerini gerçekleştirmek,

k) Kalibrasyon testlerini yapmak,

l) Gerekli ayar ve hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek,

m) Başlangıç değeri ayarını (sıfırlama) yapmak,

n) Doğruluk kontrolünü yapmak,

o) Gerekli hesaplama işlemlerini yapmak,

p) Kalibre edilen cihazın durumunu raporlamak,

q) Hatalı cihazlar ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,

r) Yeni alınacak cihazlar ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,

s) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) MeslekAna Grubu

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) Meslek Kodu Nedi

Türk Meslekler sözlüğünde Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) mesleğinin meslek kodu 7311.18 olarak belirlenmiştir



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