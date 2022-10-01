Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm görev tanımı nedir, Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm ne iş yapar, Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm Tanımı;

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Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm Maaşları

Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7211.03

Meslek Adı :

Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İçerisine erimiş metal dökülen kum kalıplarını el aletleri ile kırarak, dökümü yapılan parçayı çıkaran kişidir. Görev ve İşlem Basamakları :

Kalıp Bozma İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı el aletlerini hazırlamak,

b) Dökümden çıkan kalıpları cinslerine ve boylarına göre ayırmak,

c) Küçük kalıpların yolluklarını çengellerle çekerek, dökülmüş metal parçayı dışarıya almak,

d) Parça etrafındaki kum kalıntılarını temizlemek,

e) Büyük kalıpları bozmak için çerçeve (derece) kenarındaki kum parçalarını el aletleri ile ayırmak,

f) Kalıbı askıya almak ve kalıba çekiçle vurmak sureti ile dökülen parçayı kalıptan çıkarmak,

g) Çerçeveleri ayırmak,

h) Parça üzerindeki kumları temizlemek,

i) Kalıp hazırlama ve döküm işlemlerinde çalışabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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