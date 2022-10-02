Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam) görev tanımı nedir, Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam) ne iş yapar, Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam) Tanımı;

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Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam) Maaşları

Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.25

Meslek Adı :

Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam eşya imalinde kullanılacak kalıpları istenilen standartlara göre yapan ve yeni model kalıpları hazırlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Kalıp yapımı ile ilgili iş programını incelemek,

b)Ağaçtan kalıp modelleri yapmak,

c)Kaynak makinesi ile kalıpları birleştirmek,

d)Kalıpları tornadan geçirmek ve kontrol etmek

e)Kalıpları fleks ile taşlayarak temizlemek, f)İmalat sırasında oluşan hava ve suyun sirkülasyonunu sağlamak için kalıp üzerinde delik açmak, testere yardımı ile hava yargısı açmak,

g)Kalıpların kontrolünü yapmak, hataları bulup düzeltmek,

h)Kullanıma hazır hale gelen kalıpları imalathaneye göndermek

i)Kalıp kesim raporu düzenlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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