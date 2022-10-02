Kalıp İşlemleri Ustası (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalıp İşlemleri Ustası (Cam) görev tanımı nedir, Kalıp İşlemleri Ustası (Cam) ne iş yapar, Kalıp İşlemleri Ustası (Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalıp İşlemleri Ustası (Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalıp İşlemleri Ustası (Cam) Tanımı;

__

Kalıp İşlemleri Ustası (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalıp İşlemleri Ustası (Cam) Maaşları

Kalıp İşlemleri Ustası (Cam) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kalıp İşlemleri Ustası (Cam) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalıp İşlemleri Ustası (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.26

Meslek Adı :

Kalıp İşlemleri Ustası (Cam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam eşya imalatı için hazırlanan kalıpların tamir ve bakımını yapan, üretim için kullanıma hazır hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalıp İşlemleri Ustası (Cam), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim programı tablosundan kullanılacak kalıpları öğrenip iş formuna kaydetmek,

b) İmalat için gerekli olan kalıpları seçerek kontrol etmek,

c) Kalıp parçalarını sökmek,

d) Kalıplarda saptadığı hataları (ezik, çizik, kırık, yara vb.) kaynak yaparak, tezgahta düzelterek dolgu yaparak , tesviyeliyerek düzeltmek,

e) Tamiratı yapılan kalıpları monte etmek,

f) Onarımları yapılan her kalıbı iş formuna kayd etmek ve dosyalamak,

g) Onarım sırasında kalıp ve parçaların yağ vb. maddelerden arındırılması için uygun temizlik malzemeleri ile temizlemek,

h) Her işlemden sonra kalıbı ve parçalarını standart ölçülere uygunluğunu ölçmek ve kontrol etmek,

i) Kullandığı takım, alet ve edevatların bakım ve temizliklerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?