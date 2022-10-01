Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) görev tanımı nedir, Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) ne iş yapar, Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) Tanımı;

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Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) Maaşları

Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7211.04

Meslek Adı :

Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Döküm kalıplarının tamir ve boya işlerini yaparak döküme hazırlayan ve erimiş metali hazırlanan kalıplara döken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fırınlarda kurutulan kalıpları kontrol ederek, hatalı ve bozuk kısımlarını tespit etmek,

b) Hatalı ve bozuk kısımları el takımları kullanarak tamir ve tesviye etmek,

c) Tamirden çıkan kalıpların ölçülerini tekrar kontrol etmek,

d) Maça parçalarını kalıplar içindeki maça yuvalarına yerleştirmek,

e) Kalıpları ve yerleştirilen maça parçalarını boyamak,

f) Boyası kuruyan kalıbı döküm potası altına yerleştirmek,

g) İlgili kol yardımıyla pota içindeki erimiş metali kalıba dökmek,

h) Kalıbı soğumaya bırakmak

i) Kullanılan çelik potalarının tıkaç ayarını yapabilir,

j) Kalıp çeşidine ve dökülen metalin cinsine göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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