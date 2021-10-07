Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) görev tanımı nedir, Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) ne iş yapar, Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) Tanımı;

Belirlenmiş kalite nitelikleri doğrultusunda malzeme ve ürün kontrolü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) Maaşları

Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) Ne İş Yapar?

Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşe uygun kalite standardı belirlemek,

b) Tekniğe uygun hammadde kontrolü yapmak,

c) Tekniğe uygun yüzey kontrolü yapmak,

d) Tekniğe uygun terbiye kontrolü yapmak,

e) Tekniğe uygun yardımcı malzeme kontrolü yapmak,

f) Tekniğe uygun ürün kontrol yöntemini belirlemek,

g) Kesimhane kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yapmak,

h) Üretimde kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yapabilecektir

i) Standarda uygun kaliteyi değerlendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) mesleğinin meslek kodu 7543.18 olarak belirlenmiştir



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