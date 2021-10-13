Kalite Kontrolcü (Plastik) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kalite Kontrolcü (Plastik) görev tanımı nedir, Kalite Kontrolcü (Plastik) ne iş yapar, Kalite Kontrolcü (Plastik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Kontrolcü (Plastik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Kontrolcü (Plastik) Tanımı;

Plastik üretim bölümüne gelen malzemelerin belirlenen ölçülere uygun olup olmadığını, üretimin kalite standartları doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Kalite Kontrolcü (Plastik) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Kontrolcü (Plastik) Maaşları

Kalite Kontrolcü (Plastik) maaşı ortalama aylık 3.380- TL’dir. En düşük Kalite Kontrolcü (Plastik) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.450 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrolcü (Plastik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kalite Kontrolcü (Plastik) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kalite Kontrolcü (Plastik) Ne İş Yapar?

Kalite Kontrolcü (Plastik); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonu yapmak,

b) Firmalardan gelen malzemelerin standartlara göre kontrollerini yapıp hatalı malzemeleri ayırmak,

c) Süreç kalite kontrol talimatına göre süreç kalite kontrolleri (ara kontrolleri) gerçekleştirmek,

d) Ara kontrollerde enjeksiyondan çıkan malzemelerin ölçü, renk cihazı ile renk vb. kalite kontrollerini yapmak,

e) İmalatı yapılan ürünlerin son kontrolünü yapmak,

f) Bitmiş ürün koliye konmadan önce ürünü örnek ürünle ve resimle karşılaştırmak.

g) Uygun şartlar sağlanmışsa çıkış kalite kontrolünü tamamlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kalite Kontrolcü (Plastik) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Kalite Kontrolcü (Plastik) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalite Kontrolcü (Plastik) mesleğinin meslek kodu 7543.34 olarak belirlenmiştir



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