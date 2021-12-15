Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi görev tanımı nedir, Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi ne iş yapar, Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi Tanımı;

Kalite yönetim sistemi uygulanan işyerinde sistemin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilip iyileştirilmediğinin denetimini yapan kişidir.

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi Maaşları

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi maaşı ortalama aylık 7.500 - TL’dir. En düşük Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi Ne İş Yapar?

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tetkik detay palanını hazırlayıp denetimden önce ilgili birime göndermek,

b) Tetkik açılış toplantısını başlatmak,

c) Açılış toplantısında birim amiri, birim kalite temsilcisi ve ekibi ile proses sorumlularını hazır

bulundurmak ve toplantıyı kayıt altına almak,

d) Tetkikçiler tarafından doküman tetkiki yapmak,

e) Dokümanları kontrol altında tutmak, formların dışındaki dokümanların çıktısını almak,

kullanım yerlerinde bulundurmak ve hedeflerin izlenip izlenmediğini tetkik etmek,

f) Alan tetkiki yaparak, personele proseslere ait hedefleri sormak ve gerektiğinde kayıtları

istemek,

g) Kalite hedeflerinin birimlerde asılıp asılmadığını kontrol etmek,

h) Müşteri anketlerinin ulaşılacak yerlerde bulunup bulunmadığını kontrol etmek,

i) Tetkik ekibince tetkik bulgularını gözden geçirmek üzere kısa süreli değerlendirme toplantıları

yapmak,

j) Tetkik raporunu tetkikin tam doğru ve açık olarak kaydını sunacak şekilde hazırlamak ve

hedeflerden ve tetkikin kapsamından bahsetmek,

k) Kapanış toplantısında tetkik bilgilerini paylaşmak ve kayıt altına almak

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Araştırma Ve Geliştirme Müdürleri

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi mesleğinin meslek kodu 1223.05 olarak belirlenmiştir

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