Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) görev tanımı nedir, Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) ne iş yapar, Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) Tanımı;

Kalorifer kazanlarını, işletme kurallarına göre, güvenlik önlemlerini alarak çalıştıran, basit bakım ve tamirlerini yapan kişidir.

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) Maaşları

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) maaşı ortalama aylık 4.250 - TL’dir. En düşük Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) Ne İş Yapar?

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kazanları gerekli güvenlik önlemlerine riayet ederek çalıştırmak,

b) Kazanın ve tesisatın gerekli kontrol, bakım ve basit onarımlarını yapmak,

c) Kazan dairesinin düzenini ve temizliğini sağlamak,

d) Kazanın ve kullanılan araçların günlük temizliğini ve bakımını yapmak,

e) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb görev ve işlemleri yerine getirir.

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Buhar Makinesi Ve Kazan (Boyler) Operatörleri

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) mesleğinin meslek kodu 8182.07 olarak belirlenmiştir

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