Kameraman Maaşı Ne Kadar? 2021 Kameraman Maaşları, Kameraman İş İlanları

Kameraman görev tanımı nedir, Kameraman ne iş yapar, Kameraman olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kameraman mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kameraman Tanımı;

Kameraman, görüntü kayıt edici araç ve gereçleri kullanarak stüdyo, çekim platosu ve görüntü kayıt edilebilecek her yerde, kameranın çekim öncesi hazırlık, ayar ve estetik yorum katarak görüntü kayıt etme işlemlerini bireysel ya da ekip çalışmasıyla yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kameraman Maaşı Ne Kadar? 2021 Kameraman Maaşları

Kameraman maaşı ortalama aylık 6.000 - TL’dir. En düşük Kameraman maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kameraman iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kameraman Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kameraman Ne İş Yapar?

Kameraman, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çekim ve çekimin yapılacağı yer hakkında bilgi edinmek,

b) Çekim öncesi mekan araştırması yapmak,

c) Kullanılacak araç-gereç, malzeme ve ekipmanı tespit etmek ve kullanıma hazır olup olmadıklarını kontrol etmek,

d) Aktüel çekim için ortamın çekime uygun hale gelmesini sağlamak,

e) Aktüel çekim ortamındaki ışığa uygun filtre seçmek, beyaz denge, vizör, ses ve zaman ayarlarını yapmak,

f) Stüdyo çekiminde kameraları çekim yerlerine yerleştirmek ve çekim amacına göre yerlerini değiştirmek,

g) Görüntü kadrajı yapmak ve görüntü kadrajının sürekliliğini sağlamak,

h) Haber çekimi için yer tespiti yapmak,

i) Kameranın ayarlarını kontrol etmek,

j) Görüntü için gözlem yapmak,

k) Görüntü kaydı yapmak,

l) Merkeze görüntü geçmek,

m) Çekim sonrası işlemlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kameraman Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Telekomünikasyon Ve Yayın Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Yayın Ve Ses-Görüntü Teknisyenleri

Kameraman Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kameraman mesleğinin meslek kodu 3521.02 olarak belirlenmiştir

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