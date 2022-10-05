Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç) görev tanımı nedir, Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç) ne iş yapar, Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç) Tanımı;

__

Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç) Maaşları

Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.09

Meslek Adı :

Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanla

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç plakalar üzerine standart ölçülerde kanallar açan bir kordon makinesini ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kanal açılacak plakaların kalınlık ölçülerine göre makine üzerindeki merdanelerin tabanla olan yüksekliğini ayarlamak,

b) Makineyi çalıştırarak avara kolu yardımıyla makinenin çalışma hızını düzenlemek,

c) Plakaları sıra ile merdaneler arasına sürmek,

d) Merdaneler arasından kordonlanarak çıkan plakaları kontrol ederek hatalı olanları ayırmak,

e) İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?