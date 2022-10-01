Kanal Arıza Ekip Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kanal Arıza Ekip Sorumlusu görev tanımı nedir, Kanal Arıza Ekip Sorumlusu ne iş yapar, Kanal Arıza Ekip Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kanal Arıza Ekip Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kanal Arıza Ekip Sorumlusu Tanımı;

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Kanal Arıza Ekip Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Kanal Arıza Ekip Sorumlusu Maaşları

Kanal Arıza Ekip Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kanal Arıza Ekip Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kanal Arıza Ekip Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.37

Meslek Adı :

Kanal Arıza Ekip Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Kanal Arıza Ekip Sorumlusu, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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