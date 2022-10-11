Kanal Ve Izgara İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kanal Ve Izgara İşçisi görev tanımı nedir, Kanal Ve Izgara İşçisi ne iş yapar, Kanal Ve Izgara İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kanal Ve Izgara İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kanal Ve Izgara İşçisi Tanımı;

__

Kanal Ve Izgara İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kanal Ve Izgara İşçisi Maaşları

Kanal Ve Izgara İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Kanal Ve Izgara İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kanal Ve Izgara İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9629.04

Meslek Adı :

Kanal Ve Izgara İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tıkanan pis su kanalları, yağmur suyu tahliye ızgaralarını temizleme ve açılmalarını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kanal ve Izgara İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sözlü veya yazılı iş emrini almak,

b) Çalışmada kullanılacak makine, ekipman ve malzemeleri hazırlamak,

c) Çalışma yapıldığına dair uyarı levha ve işaretlerini yerleştirmek,

d) İşin mahiyetine göre malzemeleri, kullanıma hazırlamak

e) Kanal içerisinde kanalın genişliği ile tıkanıklığı kadar mesafenin ölçümünü yapmak,

f) Tıkalı kanal içerisine hortumu ilerletmek,

g) Tıkanan yeri tespit etmek,

h) Aracın basınçlı su vanasını açmak, tazyikle su püskürtmek,

i) Açılan kanalda çekilmesi gereken pisliklerin çekilmesini sağlamak,

j) Cadde ve sokaklardaki yağmur ızgaralarının temizliklerini yapmak,

k) Biriken suların tahliye edilmesini sağlamak,

l) İş bitiminde görev kağıdını doldurarak ekip amirine teslim etmek, m) Kullanılan makine ve malzemelerin bakım ve genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?