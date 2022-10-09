Kap Yıkama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kap Yıkama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kap Yıkama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kap Yıkama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kap Yıkama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kap Yıkama Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Kap Yıkama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kap Yıkama Makinesi Operatörü Maaşları

Kap Yıkama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Kap Yıkama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kap Yıkama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.30

Meslek Adı :

Kap Yıkama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doldurma işleminden önce şişe, fıçı ve benzeri kapları yıkamada kullanılan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kap Yıkama Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yıkama ve sterilize tanklarını doldurmak üzere su vanalarını açmak ve temizleme tankındaki buhar basıncını ayarlamak,

b) Temizleme tankına gerekli kimyevi maddeleri ilave etmek,

c) Temizlenecek kapları konveyör vasıtası ile makineye sevketmek,

d) Kapların makinede otomatik olarak yıkanması işlemine nezaret etmek,

e) Yıkamadan önce veya sonra kapları kontrol ederek kırık veya hasar görmüş olanları ayırmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?