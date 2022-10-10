Kapak-Pipet Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kapak-Pipet Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kapak-Pipet Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kapak-Pipet Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kapak-Pipet Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kapak-Pipet Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kapak-Pipet Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kapak-Pipet Makinesi Operatörü Maaşları

Kapak-Pipet Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Kapak-Pipet Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapak-Pipet Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.17

Meslek Adı :

Kapak-Pipet Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Paketlenen süt, süt türevi ürünler, puding, krema, meyve suyu vb. ürün paketlerine, otomatik makinelerde kapak veya pipet takma işlemlerini yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kapak-Pipet Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pipet ve kapak makinelerinin ayarlarını yaparak kullanıma hazırlamak,

b) Pipet ve kapak makinelerini kumanda panosundan imalattan önce ısınmaya almak,

c) Pipet ve kapakların sıralandığı şeritlerin kontrolünü yapmak varsa gerekli düzeltmeleri yapmak,

d) Üretim sırasında pipet ve kapak şeritlerinde kopma veya deformasyon olması durumunda yenisi ile değiştirmek,

e) Paketleme sırasında makinelerdeki tutkal miktarını takip etmek eksilmesi halinde tamamlamak,

f) Pipet şeridi kesme bıçağı ile pipet makinesinin koordineli şekilde çalışmasını sağlamak,

g) Makinenin kapak ve pipet alma bölümlerine kapak ve pipetleri yedekleri ile birlikte yerleştirmek,

h) Konvöy bantı yüzeyinde bulunması gereken kaydırıcı sıvının bant yüzeyinde sürekli ve yeterli olmasını sağlamak,

i) Konveyör bandında ilerleyen paketlerin düşen, şekilsiz gelen, ters gelen, sıkışan vb. hataları gözle ve kumanda panosu ikaz işaretlerinden kontrol etmek ve gerektiğinde müdahale etmek,

j) Pipetsiz üretimler için makinenin taşıma zinciri, ısıtıcı sistemi ve tutkal bölümünü devreden çıkarmak,

k) Kapak veya pipet yapıştırma işlemleri sonrasında paketleri elle ve gözle kontrol etmek, hata varsa gerekli makine ayarlarını yapmak,

l) Kapak ve pipet makinelerinin kumanda panosu ikaz lambaları, arıza durum şemalarını takip etmek, basit arızaların tamirini yapmak, yapamadığı arızalar hakkında amirine bilgi vermek,

m) Kapak ve pipet makinelerinin günlük temizlik işlerini yürütmek,

n) Üretimde kullanılan kapak ve pipet miktarını takip etmek ve temin edilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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