Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü Maaşları

Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.16

Meslek Adı :

Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Doldurulmuş şişe, teneke kutu, kavanoz veya diğer kapları tıpalayıp mühürleyen bir makineyi kuran ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kapaklama ve Mühürleme Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) El takımları kullanarak makineyi kapaklanacak veya mühürlenecek kapların tipine ve boyuna göre ayarlamak,

b) Yarı otomatik kapaklama makinesi kullanılıyorsa kapağı kabın üzerine ve kabı da baskı tablası altına veya besleme mekanizması üzerine koymak,

c) Makineyi çalıştırmak,

d) Baskı tablasını indirip bastırarak kapağı kaba geçirmek,

e) Otomatik (Dikiş) bitiştirme makinesi kullanılıyorsa, makinenin deposuna teneke kutuların ağızlarını kapayacak metal parçalar doldurmak,

f) Dolu teneke kutuların makineye girişini ve kapatma parçalarının kutu ağızlarına geçme işlemini takip etmek,

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