Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu görev tanımı nedir, Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu ne iş yapar, Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu Tanımı;

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Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu Maaşları

Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8153.18

Meslek Adı :

Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde kapitone makinesi ve desen tekniklerini kullanarak çeşitli zemin katmanlarını (dokulu-dokusuz tekstil yüzeyleri, deri, sünger, elyaf, vb.) dikerek üretim yapma aşamasında ara kontrolleri yapma, üretim sürecini takip etme ve sorumluluğu altındaki kişileri koordine ve kontrol etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir. Kalite yönetim sistemi düzenlemelerine uygun çalışmak

Görev ve İşlem Basamakları :

Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalite çalışmalarını desteklemek

b) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Ürün ve malzemenin hazırlanmasını sağlamak

e) Makineye takılacak iğneleri, iplikleri ve kozaları belirlemek

f) Makineye yüklenecek deseni belirlemek

g) Üretim sürecini takip etmek

h) Üretim süreci ile ilgili raporlama yapmak

i) Makine ve çevresinin temizlik ve yağlanmasının kontrolünü yapmak

j) Mesleki gelişim faaliyetlerini takip etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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