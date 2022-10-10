Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler) görev tanımı nedir, Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler) ne iş yapar, Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler) Tanımı;

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Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler) Maaşı Ne Kadar? 2022 Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler) Maaşları

Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.41

Meslek Adı :

Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zımpara ve perdah maddeleri imalinde kullanılacak malzemeyi formülüne göre bir makinede karıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vanaları açıp kapatarak karıştırma makinesinin kazanına hammadde doldurmak,

b) Makineyi çalıştırarak karıştırıcı kepçeleri harekete geçirmek,

c) Makineyi belirli bir süre veya hammaddeler iyice karışıncaya kadar çalıştırmakta devam etmek,

d) Makineyi doldurup karışımı kazandan boşaltmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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