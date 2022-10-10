Karıştırıcı (Cam İmali) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Karıştırıcı (Cam İmali) görev tanımı nedir, Karıştırıcı (Cam İmali) ne iş yapar, Karıştırıcı (Cam İmali) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Karıştırıcı (Cam İmali) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Karıştırıcı (Cam İmali) Tanımı;

__

Karıştırıcı (Cam İmali) Maaşı Ne Kadar? 2022 Karıştırıcı (Cam İmali) Maaşları

Karıştırıcı (Cam İmali) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Karıştırıcı (Cam İmali) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karıştırıcı (Cam İmali) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.42

Meslek Adı :

Karıştırıcı (Cam İmali)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam imalinde kullanılan kum, soda, potas ve diğer maddeleri tartan ve karıştıran otomatik bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karıştırıcı (Cam İmali) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kantarı verilen ölçülere göre ayarlamak, b) Boş olan depolara hammmadde ikmali yapmak,

c) Şaltere basarak kantarı, bantı ve karıştırıcıyı çalıştırmak,

d) Kumanda tablosundan hammaddelerin otomatik olarak tartılması ve karıştırılması işlemine nezaret etmek,

e) Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir. Yarı otomatik veya otomatik olmayan kantar ve karıştırıcıları da çalıştırabilir ve o suretle ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?