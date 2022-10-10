Karıştırıcı (İnşaat Elemanları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Karıştırıcı (İnşaat Elemanları) görev tanımı nedir, Karıştırıcı (İnşaat Elemanları) ne iş yapar, Karıştırıcı (İnşaat Elemanları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Karıştırıcı (İnşaat Elemanları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Karıştırıcı (İnşaat Elemanları) Tanımı;

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Karıştırıcı (İnşaat Elemanları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Karıştırıcı (İnşaat Elemanları) Maaşları

Karıştırıcı (İnşaat Elemanları) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Karıştırıcı (İnşaat Elemanları) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karıştırıcı (İnşaat Elemanları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.43

Meslek Adı :

Karıştırıcı (İnşaat Elemanları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat elemanları imalinde kullanılacak malzemeyi formülüne göre bir makinede karıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karıştırıcı (İnşaat Elemanları) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vanaları açıp kapatarak karıştırma makinesinin kazanına hammadde doldurmak,

b) Makineyi çalıştırarak karıştırıcı kepçeleri harekete geçirmek,

c) Makineyi belirli bir süre veya hammaddeler istenilen kıvama gelinceye kadar çalıştırmakta devam etmek, d) Makineyi durdurup karışımı kazandan boşaltmak,

e) Karıştırılan malzemenin nevine göre ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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