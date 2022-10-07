Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler Tanımı;

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Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler Maaşı Ne Kadar? 2022 Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler Maaşları

Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.03

Meslek Adı :

Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kimyasal veya benzeri muamelelerde kullanılan katı ve sıvı maddeleri karıştıran veya harman eden bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karıştırma Makinesi Operatörü (Kimyasal ve İlgili İşlemler) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin deposuna, elle veya valf ve pompaları çalıştırarak yahut mekanik araçlarla belirli miktarda malzeme doldurmak,

b) Makinenin karıştırıcılarını çalıştırarak malzemeyi iyice karıştırmak,

c) Gerekirse, karışıma ayrıca malzeme ilave etmek,

d) Makineyi karıştırma işi tamamlanıncaya kadar çalıştırmak,

e) Karışımı makinenin deposundan elle veya valf ve pompaları çalıştırarak çıkarıp ve makineyi tekrar karıştırma işlemine hazırlamak,

f) Karıştırılan malzemenin veya elde edilen mamülün tipine göre ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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