Karo İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Karo İmal İşçisi görev tanımı nedir, Karo İmal İşçisi ne iş yapar, Karo İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Karo İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Karo İmal İşçisi Tanımı;

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Karo İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Karo İmal İşçisi Maaşları

Karo İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Karo İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karo İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.18

Meslek Adı :

Karo İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zemin döşemesi olarak kullanılan muhtelif tür ve ebatlardaki karo taşları ve merdiven basamakları imalatını yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karo İmal İşçisi, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Karo imalatında kullanılan çimento, kum, mozaik ve yüzey renklendirme boyalarını temin etmek,

b) Günlük imal edilecek karo miktarına göre kum ve çimentoyu karıştırmak,

c) Karonun ön yüzeyi için boya ve mozaik renklerini belirlemek,

d) Belirlenen mozaik ve boyayı harç makinesinde su ve beyaz çimento ile karıştırarak renkli mozaik harcı karmak,

e) Karo imalat pres makinesini çalıştırarak belirlenmiş standart ve ebattaki kalıbı yerleştirmek,

f) Kalıp tabanına mozaikli harcı mala ile ince bir tabaka şeklinde koymak,

g) Hazırlanan malzemeyi kalıbı dolduracak miktarda koymak, presle sıkıştırmak.

h) Presle sıkıştırılarak imal edilen karoları, kırılmaması için taşıma paletlerine uygun şekilde istiflemek,

i) Taşıma paletlerini karoların kurutulması için ilgili yerlere taşıtmak,

j) Belirli bir süre kuruma süresinden sonra karoları tek tek silim ve parlatma makinesinde mozaikli yüzeylerini silerek parlatmak,

k) Belirli sayıda karoları bağlamak ve istiflemek,

l) Merdiven basamağı imali için basamaklarının ölçüsünü almak,

m) Merdiven basamağı kalıbını pres makinesine yerleştirmek ve yukarıdaki işlemleri uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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