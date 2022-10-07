Karton Astarlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Karton Astarlama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Karton Astarlama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Karton Astarlama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Karton Astarlama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Karton Astarlama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Karton Astarlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Karton Astarlama Makinesi Operatörü Maaşları

Karton Astarlama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Karton Astarlama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karton Astarlama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.03

Meslek Adı :

Karton Astarlama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kartonların üzerine kağıt yapıştıran ve bunları istenilen boyda kesen bir makineyi kuran ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Karton Astarlama Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çekme ve zamklama silindirleri arasındaki mesafeyi düzenleyip makasları kesilmek istenilen boya göre kurup ayarlamak,

b) Makinenin zamk deposunu doldurmak,

c) Rulo halindeki kağıdın ucunu kılavuz ve zamklama silindirleri arasından geçirmek,

d) Isıtılmış silindirlerin sıcaklığını ayarlayıp makineyi çalıştırmak,

e) İki çekme silindiri arasındaki kartonu makineye sürmek,

f) Kartonu kontrol ederek doğru bir tarzda astarlanmasını ve kesilmesini temin etmek ve makinede gerekli ayarları yapmak,

g) Zamk solüsyonunu da hazırlayabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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