Kaşör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Kaşör maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Kaşör iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Kaşör iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Kaşör görev tanımı nedir, Kaşör ne iş yapar, Kaşör olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaşör mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Kaşör Tanımı;
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Kaşör Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaşör Maaşları
Kaşör maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kaşör maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaşör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7115.38
Meslek Adı :
Kaşör
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)
Meslek Grubu :
Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Birim Grubu :
Marangozlar Ve Doğramacılar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Kalıp, yontu ve kaplamalarla, alçı, tel, kıtık, kağıt, bez strafor (köpük) sünger, polyester, latex gibi malzemelerle dekor üzerinde veya sahnede kullanılacak her türlü kabartmalar, heykeller, ağaçlar, çatı örtüleri, dekor plastik işleri, röliyefler türündeki çeşitli sanatsal uygulamalar yapan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Kaşör; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Kaşör maaşlarına ek olarak sizlerde Kaşör mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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