Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi Tanımı;

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Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi Maaşları

Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9112.08

Meslek Adı :

Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kat hizmetleri departmanında, konaklama tesisi standartlarına uygun kalitede temizlik ve düzeni, kişiye özel hizmetlerle ilgili işleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel bakım yapmak

b) Organizasyon yapmak

c) Yüzey temizliği yapmak

d) Zemin temizliği yapmak

e) Oda düzenlemek

f) Çamaşırları gruplandırmak

g) Çamaşırları yıkamak

h) Çamaşırları ütülemek

i) Çamaşırları depolamak

j) Çamaşırlara kuru temizleme yapmak

k) Oda işlemlerini yapmak

l) Banyo donanımlarını temizlemek

m) Genel alan temizliği yapmak

n) Ofis işlemlerini yapmak

o) Konuk hizmetlerini yürütmek

p) Konuk tiplerine göre davranmak

q) Görgü ve protokol kurallarını öğrenmek ve uygulamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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