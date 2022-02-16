Kat Şefi ( Floor Supervisior) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kat Şefi ( Floor Supervisior) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kat Şefi ( Floor Supervisior) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kat Şefi ( Floor Supervisior) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kat Şefi ( Floor Supervisior) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kat Şefi ( Floor Supervisior) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kat Şefi ( Floor Supervisior) Maaşları

Kat Şefi ( Floor Supervisior) maaşı ortalama olarak aylık 8350_TL'dir. En düşük Kat Şefi ( Floor Supervisior) maaşı 7050_TL, En yüksek ise 9650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kat Şefi ( Floor Supervisior) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5151.04

Meslek Adı :

Kat Şefi/Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerindeki Temizlik Ve Bina Bakımı Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmelerde sorumlu olduğu alanların temizlik, düzen ve bakımına ilişkin olarak yapılan işlemlerin kontrolünü ve personelin denetimini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kat Şefi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Günlük çalışma planı yapmak, astlarına görev dağılımı yapmak,

b) Malzeme ihtiyacını tespit etmek, malzeme kontrolü ve dağıtımını yapmak,

c) Çalışanları denetlemek,

d) Personelin geliş gidiş saatlerini, genel görünüşlerini kontrol etmek,

e) Çalışanların iş yapma yöntemlerini, tutum ve davranışlarını kontrol etmek,

f) Oda kontrolü yapmak,

g) Arıza tespiti, toz kontrolü, oda düzenini kontrol etmek,

h) Cam, ayna, perde, döşeme, balkon, çöp kovası vb. kontrolü yapmak,

i) Yatak, banyo, zemin, tavan kontrolü yapmak,

j) Odaların kötü kokulardan arındırılmasını sağlamak,

k) Kat kontrolü yapmak, l) Konuk hizmetlerini yürütmek,

m) Arızayı bildirmek, takip etmek, n) Gün sonu işlemlerini yürütmek,

o) Periyodik bakım ve temizlik işlemlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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