Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) görev tanımı nedir, Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) ne iş yapar, Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) Tanımı;

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Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) Maaşları

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.23

Meslek Adı :

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliğiyle çevre korumaya ilişkin önlemleri uygulayarak kalite sistemleri çerçevesinde, kauçuk hamuru, ip, tel ve takviye malzemesi ile diğer malzemeleri mandrel(malafa) üzerine manuel, yarı otomatik veya otomatik yöntemler ile sararak kauçuk hortum üretme bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma);İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ile ilgili önlemleri uygulamak,

b) Çevre koruma ile ilgili önlemleri uygulamak,

c) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Hammaddeleri üretime hazırlamak,

f) Kord bezini, otomatik yöntem ile hortum üretiminde telleri (çelik ve/veya bakır) ve ipi, sıkma bezini, kalıp ayırıcıyı, hamuru üretime hazırlamak,

g) Hamur kesme makinesini, kord bezi kesme makinesini, sıkma bezi sarma makinesini, bobin aktarma makinesini, mandrel tezgâhını, otomatik üretim hattını, otoklavı, sıkma bezi ve ip sökme ünitesini, hortum çıkartma ünitesini, çelik telli hortum kesme makinesini, ambalaj makinesini kontrol etmek,

h) Kalıbı (malafayı) üretime hazırlamakkalıbı mandrel tezgâhına yerleştirmekkalıp ayırıcıyı uygulamak

i) kalıba hamur kalıba kord bezi , kalıba tel , transfer şeridini, gömme şeridini , sıkma bezini, ipleri sararak manuel ve yarı-otomatik yöntemle hortum üretmek,

j) otomatik makinede hamur, otomatik makinede kord bezi sarmak, otomatik makinede tel veya ip örmek, otomatik makinede tel, otomatik makinede transfer şeridini ve/veya gömme şeridini , otomatik makinede sıkma bezini sararak otomatik yöntemle hortum üretmek,

k) Vulkanizasyon işlemini yapmak,

l) Hortumu kalıptan çıkartmak,

m) Hortum üretiminin son işlemlerini yapmak,

n) Hortumu kesmek,

o) Hortumun kalitesini kontrol etmek,

p) Hortum ambalajlaması yapmak,

q) Makinelerin temizlik ve bakımını yapmak,

r) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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