Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi ne iş yapar, Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi Tanımı;

Su şişeleri, buz torbaları, oyuncaklar, yastıklar, bandlar ve spor malzemeleri gibi kauçuk mamullerin imal edilmiş parçalarını birbirine monte eden kişidir.

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi Maaşları

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 3.270 - TL’dir. En düşük Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.8700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli parça ve aksesuarları monte etmek için kauçuk mamullerin imal edilmiş parçalarındaki delikleri germek,

b) Pnömatik veya el aletleri kullanarak kauçuk mamullerin kayışlarını kopçalarını ve aksesuarlarını bağlamak,

c) Birbirine monte edilen kauçuk mamullerini birleşme yerlerini yapıştırıp dikmek,

d) Monte edilen mamulün tipine göre ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 8219.02 olarak belirlenmiştir



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