Kaya Tuzu İşlemeUstası ( Hediyelik Eşya ) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaya Tuzu İşlemeUstası ( Hediyelik Eşya ) görev tanımı nedir, Kaya Tuzu İşlemeUstası ( Hediyelik Eşya ) ne iş yapar, Kaya Tuzu İşlemeUstası ( Hediyelik Eşya ) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaya Tuzu İşlemeUstası ( Hediyelik Eşya ) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaya Tuzu İşlemeUstası ( Hediyelik Eşya ) Tanımı;

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Kaya Tuzu İşlemeUstası ( Hediyelik Eşya ) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaya Tuzu İşlemeUstası ( Hediyelik Eşya ) Maaşları

Kaya Tuzu İşlemeUstası ( Hediyelik Eşya ) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kaya Tuzu İşlemeUstası ( Hediyelik Eşya ) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaya Tuzu İşlemeUstası ( Hediyelik Eşya ) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.05

Meslek Adı :

Kaya Tuzu İşleme Ustası ( Hediyelik Eşya )

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaya Tuzu İşleme Ustası ( Hediyelik Eşya ); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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