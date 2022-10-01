Kayıp Kaçak Tespit Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kayıp Kaçak Tespit Elemanı görev tanımı nedir, Kayıp Kaçak Tespit Elemanı ne iş yapar, Kayıp Kaçak Tespit Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kayıp Kaçak Tespit Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kayıp Kaçak Tespit Elemanı Tanımı;

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Kayıp Kaçak Tespit Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kayıp Kaçak Tespit Elemanı Maaşları

Kayıp Kaçak Tespit Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kayıp Kaçak Tespit Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kayıp Kaçak Tespit Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.34

Meslek Adı :

Kayıp Kaçak Tespit Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kayıp Kaçak Tespit Elemanı

Görev ve İşlem Basamakları :

Kayıp Kaçak Tespit Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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