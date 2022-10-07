Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru görev tanımı nedir, Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru ne iş yapar, Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru Tanımı;

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Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru Maaşları

Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.63

Meslek Adı :

Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal şerit bantları boylamasına kıvıran ve kıvrılan uçları kaynaklayarak boru imal eden bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaynak Yolu Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilecek boru çapına ve bant genişliğine göre seçtiği kıvırıcı röleleri işlenecek makine üzerine takmak,

b) Makinede takılı bulunan istikamet bıçağını değiştirmek,

c) Elektrot aynasını kıvırıp boru çapına göre ayarlayarak aynayı sabitleştirip ve profil ile ayarı kontrol etmek,

d) Elektrodu işleyecek kalemi aynaya takarak elektrodu torna kalemine temas ettirip torna edilmesini sağlamak,

e) İşlenen elektrodu makinedeki yerine takarak kaynak yapılan borular üzerindeki çapağı alacak olan kalemi yuvasına yerleştirip somunları sıkıştırmak,

f) Metal şeritleri bantın ucunu gerekli kısımlardan geçirerek kıvırma röleleri arasına vermek,

g) Şaltere basarak makineyi çalıştırmak,

a) İmal edilecek boru çapına göre göstergeli cetveli düzenlemek,

b) İç kaynak altını borunun yapısına ve giriş açısına uygun olarak frezede işletir ve makinedeki yerine takmak,

c) Kaynak tozunu hazneye doldurup kaynak teli rölesini makaraya takmak,

d) Soğutma suyunun vanasını açarak metal şerit bantın ucunu gerekli kısımlardan geçirerek kıvırma röleleri arasına vermek,

e) Şaltere basarak makineyi çalıştırıp soğutma suyunun vanasını açmak,

f) Makinenin otomatik çalışmasını takip ederek metal şeridin röleler arasında kıvrılmasını ve kıvrılan uçların dikişli kaynak ile birbirine kaynaklanmasını ve kaynaklanan kısımlardaki çapakların temizlenmesini sağlamak,

g) Sık sık imal edilen boruların çaplarını ölçerek gerekirse röle ayarlanan yeniden düzenlemeler yapmak,

h) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru maaşlarına ek olarak sizlerde Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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