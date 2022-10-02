Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci) görev tanımı nedir, Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci) ne iş yapar, Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci) Tanımı;

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Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci) Maaşları

Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.14

Meslek Adı :

Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Belirli ölçüdeki değerli telleri değişik örme yöntem ve teknikleri ile takıya dönüştüren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alaşım metali ve kimyasalları belirlemek

b) Alaşım metallerini eriterek tel ve levha hazırlamak

c) Tel ve Levhayı şekillendirerek takı yapmak

d) Takı parçalarını kaynak yaparak birleştirmek

e) Hasır Örme tekniği ile takı yapmak

f) Sipariş formu hazırlamak

g) Ürünü teslim etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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