Kenar Yazma Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kenar Yazma Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Kenar Yazma Makinesi İşçisi ne iş yapar, Kenar Yazma Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kenar Yazma Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kenar Yazma Makinesi İşçisi Tanımı;

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Kenar Yazma Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kenar Yazma Makinesi İşçisi Maaşları

Kenar Yazma Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kenar Yazma Makinesi İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kenar Yazma Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.41

Meslek Adı :

Kenar Yazma Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Para kenarlarına yazı yazan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kenar Yazma Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yazı yazılacak para ebadına göre makine vidalarını gevşetip ve parayı vidalar arasına koymak,

b) Kesici ucu para kenarından yazılar arasındaki boşluğa göre ayarlamak, Makineyi çalıştırıp tabla üzerindeki dörtlü boru ağzından yazı yazılacak paraları doldurmak,

c) Otomatik çalışmaya nezaret edip kenarları yazılan paraların oluktan kova içine dökülüşünü kontrol etmek,

d) İş bitiminde makineyi durdurmak,

e) Makinenin bakımını ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getiri

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