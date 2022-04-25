Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı görev tanımı nedir, Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı ne iş yapar, Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı Tanımı;

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Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı Maaşları

Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6340.04

Meslek Adı :

Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kendi Geçimine Yönelik Çiftçiler, Balıkçılar, Avcılar Ve Toplayıcılar

Meslek Grubu :

Kendi Geçimine Yönelik Balıkçılar, Avcılar, Tuzakçılar Ve Toplayıcılar

Meslek Birim Grubu :

Kendi Geçimine Yönelik Balıkçılar, Avcılar, Tuzakçılar Ve Toplayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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