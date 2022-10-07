Kendir Bükücü Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kendir Bükücü Operatörü görev tanımı nedir, Kendir Bükücü Operatörü ne iş yapar, Kendir Bükücü Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kendir Bükücü Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kendir Bükücü Operatörü Tanımı;

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Kendir Bükücü Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kendir Bükücü Operatörü Maaşları

Kendir Bükücü Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Kendir Bükücü Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kendir Bükücü Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.18

Meslek Adı :

Kendir Bükücü Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İki veya daha çok katlı olarak bükülmüş kendir saplarını daha kalın bir tek sap halinde bükerek, kırnap, halat vs. yapan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kendir Bükücü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bükülecek sapların uçlarını birleştirerek makinenin kılavuzlardan çekip boş bobinlerin gövdelerine bağlamak,

b) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve sapların bükülerek bobinlere sarılışını kontrol etmek,

c) Kopan sapların uçlarını parmak hareketleriyle birbirine bağlamak,

d) Dolan bobinleri değiştirip, makineye sap ikmali yapmak,

e) Makineyi temizleyip, Makinenin bakım ve onarımını yapabilir.

f) Halat imal ederken saplar üzerindeki tüylerin ütülenmesi için makineyi ısıtabilir veya makineye buhar gönderebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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