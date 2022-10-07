Kendir Elyaf Bükücü Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kendir Elyaf Bükücü Operatörü görev tanımı nedir, Kendir Elyaf Bükücü Operatörü ne iş yapar, Kendir Elyaf Bükücü Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kendir Elyaf Bükücü Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kendir Elyaf Bükücü Operatörü Tanımı;

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Kendir Elyaf Bükücü Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kendir Elyaf Bükücü Operatörü Maaşları

Kendir Elyaf Bükücü Operatörü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Kendir Elyaf Bükücü Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kendir Elyaf Bükücü Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.19

Meslek Adı :

Kendir Elyaf Bükücü Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şerit halindeki kendir elyafını bükerek, kırnap imal eden bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kendir Elyaf Bükücü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineden çıkan kırnapların sarılması için boş ruloları makine üzerine takmak,

b) Gelen şerit halindeki kendir elyafının uçlarını makine kılavuzlarından geçirmek,

c) Makineyi çalıştırıp, ilgili kol yardımı ile boş ruloların takılı bulunduğu tablayı hareket ettirerek kırnap paletlerinin alt kısmına getirip, kılavuzlardan çıkan elyaf uçlarını rulolara sarmak,

d) Makinenin çalışması ve elyafın bükülerek kırnap haline gelmesini kontrol etmek,

e) Dolan ruloları boşları ile değiştirmek,

f) Makineye elyaf ikmali yapmak,

g) Kopan uçları parmak hareketleriyle bağlayıp, makineyi temizlemek,

h) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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