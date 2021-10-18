Kepçe Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kepçe Operatörü Maaşları ve İş İlanları

Kepçe Operatörü görev tanımı nedir, Kepçe Operatörü ne iş yapar, Kepçe Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kepçe Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kepçe Operatörü Tanımı;

Depolarda veya diğer tesislerde kum veya gübre gibi gevşek malzemeyi taşımak için kepçeli bir aracı kullanan kişidir.

Kepçe Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kepçe Operatörü Maaşları

Kepçe Operatörü maaşı ortalama aylık 3.870- TL’dir. En düşük Kepçe Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kepçe Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kepçe Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kepçe Operatörü Ne İş Yapar?

Kepçeli Araç Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aracı çalıştırmak ve kontrol kolunu çekerek kepçeyi indirmek,

b) Aracı ileri doğru hareket ettirerek kepçeyi nakledilecek malzeme yığınına sürmek,

c) Kepçeyi kaldırmak ve aracı hareket ettirerek kepçeyi depo veya boşaltma yeri üzerine getirmek,

d) Kontrol kolunu işleterek kepçeyi öne doğru eğmek ve içindekileri boşaltmak ve istenilen miktar taşınıncaya kadar hareketi tekrar etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kepçe Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Kepçe Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kepçe Operatörü mesleğinin meslek kodu 8342.25 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Kepçe Operatörü maaşlarına ek sizlerde Kepçe Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?